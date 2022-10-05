Подтверждено, что в районе города Токмак уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Вооруженные силы Украины уничтожили позиции врага в районе населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмак, а также попадание по вражеским позициям в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что вечером 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправах противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

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По итогам 4 октября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили попадание по 4 опорным пунктам, 11 районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитным ракетных комплексам противника.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ударили по 2 пунктам управления, 4 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одному зенитному ракетному комплексу, а также мостовой и понтонной переправах врага.

Оперативное командование "Юг" ВСУ по итогам 4 октября сообщило, что за сутки были ликвидированы более 30 захватчиков, 2 вражеских вертолета и 8 танков.

По состоянию на 4 число на нашей территории уничтожили около 60 800 противников и, в частности, 2 424 вражеских танка.

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