Работники 98% учебных заведений не согласились переходить на сторону оккупантов.

Во временно оккупированном Херсоне наблюдается интересная тенденция. Если сначала рашисты завозили туда свои семьи и учителей, то сейчас все они возвращаются в РФ. Оккупанты чувствуют свое поражение "по всем фронтам", они даже не смогли запустить образовательный процесс.

Об этом ТСН рассказала секретарь Херсонского горсовета Галина Луговая, которая фактически исполняет обязанности городского головы Херсона, с тех пор как его главу Игоря Колыхаева похитили россияне.,

Луговая жила в Антоновке. 13 марта рашисты в сотрудничестве с коллаборантами сожгли ее дом. Весной она эвакуировалась в Винницу и оттуда помогает херсонцам.

Россияне, как сообщила Луговая, вывозят свои семьи из Херсона. Ранее они завозили учителей и своих родственников, однако сейчас тенденция изменилась. Семьи оккупантов бегут в РФ.

Рашисты пытались открывать школы и детские сады, однако почти никто не согласился на них работать. Тогда оккупанты начали "инвентаризировать" технику и школьное оборудование, они решили просто все разграбить.

Оккупанты открыто агитируют родителей, чтобы те отдавали детей в школы и сады. За это они даже предлагают по 4 тысячи рублей (чуть больше 2 тысяч гривень). Такие деньги якобы получат те родители, которые приведут ребенка в школу. Однако рашисты не только "поощряют" и обещают бесплатное обучение. Они угрожают тем украинцам, которые не хотят отдавать своих детей в оккупантские школы. Параллельно с этим россияне так и не смогли заставить работать всех педагогов, оставшихся под оккупацией.

Рашисты смогли открыть лишь три школы из 171 учебного заведения. Это очень показательная статистика. 98% учебных заведений не согласились работать на оккупантов. Желающих поддерживать рашистов очень мало.

Они врываются в дома директоров и учителей, требуют, чтобы те начинали учебный процесс. Уже есть факты, когда работники школ сидели "на подвалах", так оккупанты пытались заставить их работать. Однако даже это не сработало, после освобождения из подвалов эти люди уехали. Детей некому учить, учителей нет. Оккупанты полностью провалили все планы. Они чувствуют поражение и понимают, что уже скоро им придется бежать. Поэтому рашисты и вывозят свои семьи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине оккупанты устроили застенок для похищенных украинцев.

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