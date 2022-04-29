Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и получения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 06.00 29.04.2022.

За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении враг осуществляет обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения. Цель - недопущение перегруппировки наших войск.

Также российские оккупанты продолжают блокирование наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожено шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Ситуация на Харьковщине

На Слобожанском направлении враг продолжает концентрировать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на ведении разведки, обнаружении оборонительных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

Ситуация в других регионах

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

На Таврическом направлении на временно занятых территориях оккупационные власти продолжают ограничивать передвижение и задерживать местных жителей. Продолжается блокирование гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят местных жителей. Так, например, из сельхозобщества в городе Камянка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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