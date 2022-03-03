Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.

Кроме того, сообщается, что под Волновахой украинская противовоздушная оборона сбила российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Его пилоты больше не будут обстреливать мирное население и инфраструктуру города.

На Черниговщине наши защитники сожгли целую колонну вражеской техники. Она уже никуда не доедет. Еще одна российская колонна сгорела в селе Московский Бобрик на Сумщине, неподалеку от границы с Полтавской областью.

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