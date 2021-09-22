Военные отработали огневое поражение по условной пехоте и бронетехнике, которые находятся на расстоянии более 30 километров.

Вооруженные Силы Украины провели тренировку и отработали применение системы "Ураган" на границе с временно оккупированным Крымом. Огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находятся на расстоянии более 30 километров.

Об этом УНИАН рассказали в Командовании объединенных сил ВСУ.

Так, военные провели условные стрельбы по координатам, предоставляемым операторами беспилотных летальных аппаратов. Защитники Украины проводили расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган". К тренировкам были привлечены войска, выполняющие боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Читайте такжеВ сети показали, во что боевики превратили Донецкий аэропорт (видео)Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наєв, огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии более 30 километров.

"Тренировка артиллерийского подразделения происходила на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной. По легенде, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения. В свою очередь операторы беспилотных летальных аппаратов обнаружили в его тылу резервы, пытаются совершить марш с целью усиления передовых отрядов", - сообщил Наєв.

Поднятые по тревоге военнослужащие за считанные минуты привели оружие в боевую готовность и продемонстрировали, что враг точно не пройдет.

Отмечается, что разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил ВСУ ежедневно улучшается обученность личного состава. Именно поэтому украинские военные не пропустят врага в страну.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина усилила систему противовоздушной обороны (ПВО) на северном направлении. Это произошло в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021".

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Автор: Полина Кузенко