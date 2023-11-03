Силы обороны уничтожили 24 вражеских беспилотника.

Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракету.

Как сообщает Генштаб ВСУ, враг применил 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 ударных БпЛА и 1 ракету Х-59. информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - говорится в сообщении.

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Также, как добавили в Генштабе, за сутки враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Обновлено 7.50. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что "Шахеды" враг запускал с территории Курской области и из района Приморско-Ахтарск. В то же время, ракета Х-59 была запущена из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Шахеды" запускались волнами и следовали в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона... К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину

Ночью в Украине снова раздавалась воздушная тревога из-за атаки украинских беспилотников. В Харькове были слышны взрывы, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о" прилетах " в одном из районов города.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание по гражданской инфраструктуре есть не только в областном центре, но и в одном из населенных пунктов области.

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