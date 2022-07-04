Ступак рассказал о новой угрозе.

Существует большая вероятность ядерного удара по территории Украины из Беларуси, в эту страну уже прибыли российские военные для оценки потенциала республики хранить соответствующее оружие.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак, передает "Сегодня".

Отвечая на вопрос, насколько высока вероятность того, что ядерное оружие окажется в Беларуси, чем будет нарушен договор о его нераспространении, эксперт оценил ее на 8,5 баллов из 10.

"Я знаю, что была такая информация, что российские войска стратегического назначения, отвечающие за ядерное оружие, приезжали в Беларусь, производили оценку потенциала Беларуси к моменту хранения этого оружия и эксплуатации", - заявил Ступак.

Он уточнил, что в советские времена в Беларуси была соответствующая инфраструктура, но не факт, что она сохранилась до настоящего времени.

"А там такое вооружение, что оно требует особого внимания. Они приехали и сейчас делают оценку. И я так понимаю, что это будет основанием для какого-то отчета для русского керманича, для этого кремлевского деда. И будут принимать решение, есть ли возможность на эту инфраструктуру перегнать все это ядерное оружие или же придется строить с нуля. То есть это время", - рассказал военный эксперт.

Напомним, что Путин во время недавней встречи с Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.

На днях Лукашенко призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия.