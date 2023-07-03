За неделю украинские войска ликвидировали почти 20 российских складов боеприпасов и семь командных пунктов.

В течение недели украинские военные каждые 70 минут уничтожали российские цели высокой приоритетности.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, за 7 дней было поражено 94 места скопления российских террористических войск.

Кроме того, в течение недели украинская армия ликвидировала 22 зенитно-ракетных комплекса врага, 19 складов боеприпасов и 7 командных пунктов.

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"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", - подчеркнула Маляр.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 230 тыс. своих военных и более 30 тыс. единиц разнообразной техники и вооружения.

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Как ранее сообщали в Минобороны, украинские войска на востоке совершают как наступательные, так и оборонительные действия. Отдельно, ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а враг продолжает вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, получая достойный отпор. Сейчас на этом направлениях продолжаются тяжелые бои.

Так, в течение недели от вражеских захватчиков было освобождено еще на 9 квадратных километров украинской территории.

В то же время, на юге украинская армия продолжает успешно наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, за прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 квадратных километров.

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