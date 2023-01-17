Сейчас известно о 79 раненых из которых 16 - дети.

Сейчас в Днепре на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома, количество раненых возросло до 79, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жильцов дома разыскиваются", - сообщил он.

Удар РФ по Днепру - что известно

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

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Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22 Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

16 января в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 спасены были 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них три ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах.

Массированный ракетный удар по Украине 14 января

Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов.

Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

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