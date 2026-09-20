Словацкий премьер, который является большим любителем РФ, считает, что смертельная опасность - это война с россиянами.

Некоторые западные политики стремятся спровоцировать войну между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на разгром Москвы в войне против Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Reuters. Он подчеркнул, что Европа как никогда близка к началу масштабной войны, переросшей из конфликта в Украине.

"Мы стоим перед лицом смертельной опасности", наблюдая, как Запад "подливает масла в огонь", поддерживая Украину. Он считает, что усилия Европы по поддержке украинского народа, оказались тщетными.

Видео дня

"Провал стратегии по уничтожению России посредством войны в Украине привел некоторых западных политиков к мысли: если цели нельзя достичь силами украинской армии и при ее всесторонней поддержке, то нужно сделать все возможное, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", - высказал мнение словацкий премьер.

Он отметил, что война в Украине не является войной ни для Словакии, ни для НАТО и добавил:

"Определенные "ястребы войны" внутри НАТО пытаются любой ценой превратить эту войну в конфликт между Россией и альянсом".

Он заявил, что создать предлог для начала войны легко, и подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих солдат воевать на основании сфабрикованного повода.

Напомним, Фицо, давно возглавляющий правительство Словакии, поддерживает теплые отношения с Россией и отказывается предоставлять военную помощь Украине.

Возможная война РФ и НАТО

18 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия усиливает кампанию гибридных атак против Европы. Он в качестве примера он вспомнил атаку беспилотника на аэропорт Лейпцига в августе. Германия возложила ответственность заа этот инцидент на РФ.

А днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что по данным спецслужб, РФ планирует нанести гибридные удары с использованием беспилотников и ракет по странам Европы, которые поддерживают Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: