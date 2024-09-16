Он убежден, что тезис "своих не бросаем" уже давно разбился вдребезги.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что заявление командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его мнению, теперь возникает очень "интересная" ситуация.

"Стоит понимать, что именно Кадыров является правителем Чечни. Он определяет, что будет с кадыровцами, чеченцами, решает их судьбу. Поэтому если признать, что слова Алаудинова синхронизированы с позицией Кадырова, то развеивается один из самых больших мифов. Мы множество раз слышали, что первыми меняют именно кадыровцев, попавших в плен. Но теперь получается, что их, возможно, и не меняли, если такая реакция. Это дает большие аргументы для Сил обороны", - сказал Ступак 24 Каналу.

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Он считает, что теперь можно сказать пленным кадыровцам, что их дома не ждут.

"А даже если им удастся вернуться в Чечню, то там бойцов могут осудить или даже казнить. Следовательно, едва ли не лучшим вариантом будет присоединиться к добровольческим формированиям Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. Я думаю, что для Украины - это если не подарок, то большой козырь", - отметил эксперт.

Он убежден, что тезис "своих не бросаем" уже давно разбился вдребезги.

"Я могу предположить, что количество пленных настолько велико, что их нельзя прятать, говорить, что есть только 2-3 случая. Возможно, счет пошел на несколько десятков", - предположил Ступак.

По его мнению, тогда могло быть принято решение, что бойцы вообще не нужны, ведь они трусы, поэтому и озвучили такое заявление.

"Для Украины это действительно большой козырь, ведь этих людей можно привлекать к добровольческим формированиям. Я понимаю, что несколько десятков пленных не изменят ситуацию, но для Вооруженных Сил Украины появилось большое количество опций", - добавил аналитик.

Заявление Алаудинова о пленных кадыровцах

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не планирует спасать чеченцев, которые добровольно сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Он заявил, что добровольно сдавшиеся в плен военные - не мужчины. Алаудинов отметил, что он не имеет в виду бойцов, которые сдались в плен, будучи тяжело ранеными или контуженными; таких военных он готов вытащить.

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