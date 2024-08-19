Обращение родителей юных солдат в подразделении назвали "всхлипами" и "всплесками".

Представитель военного подразделения "Ахмат" и одновременно заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов призвал родителей срочников смириться с отправкой на фронт Курской области, пообещав всем погибшим - рай. Соответствующее видео он разместил в Телеграмм-канале.

В частности, боевик раскритиковал родителей срочников, которые не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области.

При этом издание "Агентство" отмечает, что после наступления ВСУ на Курскую область выяснилось, что границу там прикрывали только тероборона, пограничники и небольшие подразделения военных, в том числе солдаты срочной службы.

Видео дня

"Несмотря на обещание Путина не отправлять срочников на войну и обращения родителей, которые требуют отвести их сыновей из зоны боевых действий, находящихся в области служащих срочной службы не начали отправлять из Курской области в другие регионы. Более того, туда начали перебрасывать срочников из других регионов страны, на что пожаловались родители", - пишет СМИ.

В то же время в "Ахмате" такое поведение родителей жестко критикуют.

"Я в последнее время наблюдаю такую картину - всхлипы, всплески относительно того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, которые уже находятся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать родину, даже когда на нее напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще возникает к вам один вопрос: "А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" - сказал Алаудинов.

Он также пообещал всем погибшим место в раю.

"Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свою родину, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего. Ничего!" - подчеркнул Алаудинов.

Представитель "Ахмата" при этом отметил, что понимает лишь тех, кто недоволен оплатой службы для срочников, и предложил подписать контракты с Минобороны РФ.

Алаудинов утверждает, что в спецназе "Ахмат" служит много боевиков в возрасте 18-20 лет, и он гордится этими "героями".

"Не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать, его надо к этому готовить", - сказал он.

Агентство также обращает внимание на то, что в Z-сообществе все чаще звучат заявления российских пропагандистов в поддержку привлечения срочников к боевым действиям.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Напомним, в Курской области РФ, часть которой сейчас контролируют ВСУ, российские военные занялись мародерством - один из таких героев оказался, вероятно, боевиком подразделения "Ахмат". В социальных сетях появилось соответствующее видео.

На кадрах зафиксировано, как трое мужчин в военной форме грабят салон сотовой связи в поселке Глушково, который эвакуировали несколько дней назад перед наступлением ВСУ. Злоумышленники разбивают окна и витрины магазина, взламывают двери, выносят товар. По данным СМИ, к преступлению причастен по меньшей мере один боевик подразделения из Чечни.

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