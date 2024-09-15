По словам Алаудинова, для него не существует подчиненных, которые добровольно сдались в плен.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Украина может оставить себе пленных "кадыровцев", поскольку те "не заслуживают жизни".

Как заявил Алаудинов в видеообращении, он "в ярости" видеть видеоролики "ахматовцев" в плену ВСУ.

"Украинцам говорю: оставьте их (пленных "кадыровцев" - УНИАН) себе. Они нам не нужны 100 лет и два года. Вообще не надо мне звонить. Я могу вытащить и обменять кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались в плен. Я могу разговаривать с вами о ком угодно, только не о чеченцах, которые добровольно сдались в плен. Для меня их не существует", - заявил Алаудинов.

Он призвал не пытаться искать с ним контакта относительно пленных чеченцев. Алаудинов также заявил, что ему безразлична судьба всех этих пленных подчиненных.

"Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью... Как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девушки в плен, как вы собираетесь вообще жить?", - заявил он.

Во время зажигательной речи Алаудинов призвал пленных чеченских кончать жизнь самоубийством. "Просто встаньте, возьмите что-нибудь в руки и набросьтесь на кого-то, сделайте все, чтобы вас убили", - заявил он.

Ранее Алаудинов отрицал, что "кадыровцы" попали в украинский плен в Курской области.

Бои в Курской области - СБУ взяла в плен россиян

В Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины 14 августа взяли в плен 102 российских военных. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ. Среди пленных было много "кадыровцев".

Как сообщило издание Financial Times, представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской разведке.

Точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

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