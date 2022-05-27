Российский самолет охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель Миг-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24 февраля по 27 мая было сбито 206 российских самолетов.

В целом же, ВСУ уже "откобзонили" почти 30 тысяч военных РФ. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 оккупантов.

Оборона Украины эффективна, но в то же время поставка отдельных видов оружия может стать решающим фактором нашей победы. Так, военный аналитик Джонатан Лэндли уверяет, что если администрация Байдена таки решится передать Украине ракетные системы MLRS, это может стать решающим фактором победы ВСУ.

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