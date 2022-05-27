Защитники Украины "демилитаризовали" РФ уже почти от 30 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 российских военных.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составляют:
- личного состава - около 29 тыс. 750 (+150) человек ликвидировано;
- танков-1 тыс. 322 (+7) ед;
- боевых бронированных машин-3 тыс. 246 (+11) единиц;
- артиллерийских систем-623 (+6) ед;
- реактивных систем залпового огня - 201 ед;
- средств ПВО-93 ед;
- самолетов-206 ЕД, вертолетов-170 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+1) крылатых ракет - 115 (+1);
- кораблей/катеров - 13 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) од, специальной техники - 48 (+1).
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Авдеевском направлении.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине РСЗО.
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