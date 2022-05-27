Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Авдеевском направлении / фото REUTERS

Защитники Украины "демилитаризовали" РФ уже почти от 30 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 российских военных.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 29 тыс. 750 (+150) человек ликвидировано;
  • танков-1 тыс. 322 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин-3 тыс. 246 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем-623 (+6) ед;
  • реактивных систем залпового огня - 201 ед;
  • средств ПВО-93 ед;
  • самолетов-206 ЕД, вертолетов-170 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+1) крылатых ракет - 115 (+1);
  • кораблей/катеров - 13 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) од, специальной техники - 48 (+1).
За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 российских военных / инфографика УНИАН

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Авдеевском направлении.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине РСЗО.

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