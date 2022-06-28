Всего украинские штурмовики и бомбардировщики совершили сегодня до 20 групповых вылетов.

Воздушные силы ВСУ уничтожили за сегодня несколько десятков боевой бронированной техники врага, поражен склад боеприпасов и позиции двух ротно-тактических групп российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"В результате авиационных ударов поражены склад боеприпасов, позиции двух батальйонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожено несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага", - указано в сообщении по результатам суток, 27 июня.

Согласно сообщению, на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили сегодня до двадцати групповых боевых вылетов.

Как ранее сообщал УНИАН, николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Также ранее украинские пилоты в эфире CNN объяснили, зачем Вооруженным силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16.

Напомним, как ранее сообщалось, что украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", проводивший разведку после ракетных ударов.

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