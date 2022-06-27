Какое-то время в доме певицы жили захватчики.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о доме в Буче, который уничтожили захватчики. Во время оккупации населенного пункта туда влезли орки, жили там, а потом разворовали личные вещи, после чего недвижимость разбомбили. Подробностями звезда поделилась в интервью "Фактам ICTV" на YouTube.

"В доме жили орки. Они украли все - тапочки, постельное белье, матрасы и даже решетку от плиты. После этого они ушли, и дом разбомбили. То есть дома теперь просто нет. Наш дом - это наша душа, наша вторая кожа. Это настолько неприятно, когда другие люди трогают грязными руками твое интимное. Это настолько больно, что я не могу передать. Об этом даже говорить неприятно", - отметила продюсер.

Во время оккупации Бучи Наталья Могилевская не проживала у себя дома. Все время после 24 февраля она гастролирует с благотворительными концертами, собирая деньги на помощь ВСУ, медикам, переселенцам.

У себя в Instagram-блоге звезда регулярно публикует реальные кадры зверств российских оккупантов, которые те совершают в разных уголках Украины.

Напомним, Наталья Могилевская представит моноспекталь "Я вдома", основанный на реальных военных событиях.

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