Речь идет о беспилотнике "Орлан-10".

Украинские военнослужащие сбили российский беспилотник, проводивший доразведку объектов после ракетных ударов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр" сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный беспилотник был поражен и 24 июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 25 июня, стало известно, что с территории Беларуси оккупанты запустили 24 ракеты по военным частям и по объектам вокруг Житомира. Один военный погиб, еще один получил ранения. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет над Житомирской областью.

Также утром враг нанес ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области.

Кроме того, российские захватчики снова запустили ракеты по поселку Десна Черниговской области, где расположен учебный центр ВСУ.

Кроме того, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Николаеву.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего ночью по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов. Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ. Россия возобновляет пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применяет дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

Вас также могут заинтересовать новости: