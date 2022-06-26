Его приземлили из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сегодня сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы навсегда приземлили "грозную новейшую технику" российских оккупантов из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Как известно, Ка-52 - это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения.

Напомним, что ранее военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказал, как сбил российский "Аллигатор".

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военнослужащие сбили российский беспилотник, проводивший доразведку объектов после ракетных ударов.

Также ранее сообщалось, что над Одессой сбили противокорабельные ракеты типа "Оникс", которые Российская Федерация выпустила из оккупированного Крыма.

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