В Украине объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 15 ноября, около 6 утра Воздушные силы ВСУ сообщили об активности 6-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Как указывалось, они осуществляют полет в юго-восточном направлении.

Впоследствии стало известно, что по уточненным данным речь идет о 8 стратегических бомбардировщиках Ту-95МС.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о пусках ракет в районе Каспия в 8:26. По его словам, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины уже около 9 утра.

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Ракетные атаки на Украину

Утром 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, для этого враг, вероятно, применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что россияне могли выполнить определенные задачи во время массированного удара по Украине утром 13 ноября. В частности, проверить нашу ПВО.

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