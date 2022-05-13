Он призвал взрослое гражданское население украинцев возобновить прививки, которые делают каждые 10 лет.

Во время войны в Украине есть риск роста заболеваний на дифтерию и холеру, уже зафиксированы случаи.

Об этом сообщил врач-инфекционист, Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий во время телемарафона.

"Во время войны есть риск роста заболевания дифтерией, имеем случай дифтерии в Тернопольской области. И это не первый и не последний случай", - сказал он.

По его словам, также есть и другие инфекции, которые могут расти.

"Например, Мариуполь, там и раньше обнаруживали в море возбудители холеры, а также нарушения инфраструктуры, очистных сооружений, доступность населения к чистой питьевой воде действительно может приводить к таким опасным заболеваниям, как холера", - пояснил врач.

Он призвал взрослое гражданское население украинцев возобновить прививки, делающиеся каждые 10 лет от столбняка и дифтерии.

"Вакцины в регионах достаточно. Хотя на оккупированных территория ситуация крайне трагическая", - сказал он.

Лапий отметил, что в сравнении с первым кварталом 2021 года, в первом квартале 2022 года дети охвачены практически по всем позициям прививкой первого года жизни, шести лет - снижение на 5-6%, а по гепатиту Б почти в два раза уменьшилось количество вакцинированных.

Напомним, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за антисанитарии в городе и опасности подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

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