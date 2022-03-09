В результате вражеского обстрела погиб старший сержант Алексей Пономаренко.

Российские военные в среду, 9 марта, обстреляли эвакуационную колону, которая ехала из временно занятого захватчиками Демидова. В результате нападения погиб старший сержант Алексей Пономаренко.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Сегодня во время эвакуации людей из оккупированного Демидова героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Оккупанты открыли огонь в сторону правоохранителей и мирного населения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще два человека получили ранения

"Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей", - подытожил Небытов.

В полиции также сообщили, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в 5:30 утра 9 марта Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных маршрутов, в частности, из Бучи, Ирпеня и Мариуполя.

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