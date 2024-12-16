Павел Лакийчук напомнил, что за день в войне против Украины россияне теряют от тысячи до двух тысяч личного состава.

Мобилизационную яму армии РФ закрывают 10-12 тысяч северокорейских солдат меньше, чем на две недели. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Громадського радіо".

По его словам, если посчитать потери РФ, то за день в войне против Украины россияне теряют от тысячи до двух тысяч личного состава. Поэтому соответственно 10-12 тысяч военных КНДР закрывают эту мобилизационную потребность меньше, чем на 14 дней.

"Стратегически, то количество военных КНДР, которые сейчас воюют против Украины - ситуацию не изменит", - подчеркнул он.

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В свою очередь если рассматривать это количество бойцов Северной Кореи как пробный шаг, то в случае успеха, который может увидеть лидер КНДР Ким Чен Ын, может быть увеличение участия северокорейских военных в войне против Украины, считает эксперт.

Войска КНДР на войне против Украины - последние новости

Ранее в украинской разведке рассказали о серьезных потерях армии КНДР в Курской области. По информации ГУР, во время боев по меньшей мере 30 солдат убиты и ранены, а также есть пропавшие без вести.

В то же время аналитики ISW раскрыли главную проблему с войсками Северной Кореи в Курской области. По их словам, именно языковой барьер и плохая координация очень негативно влияют на совместные операции российско-корейских войск.

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