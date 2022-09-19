Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц, отметил глава Херсонской ОВА.

Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины советуют эвакуироваться на зимний период.

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", - отметил он.

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Помощь в эвакуации предоставит Херсонская ОВА. Для этого надо сообщить о своем намерении эвакуироваться и затем ждать информацию о деталях эвакуации.

Янушевич добавил, что при обращении к ОВА стоит указать свои гуманитарные потребности.

Он напомнил, что после получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать денежную помощь - 2 000 грн для взрослого, 3 000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме этого, ВПЛ могут подать заявки на получение денежной помощи от международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Янушевич рассказал об одном из освобожденных от оккупантов населенных пунктов Херсонской области - Высокополье. Населенный пункт, по его словам, разрушен на 80%.

Из-за постоянных обстрелов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины. Сейчас областная власть работает над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление. Жизнь жителей Высокополья поддерживают, завозя гуманитарную помощь - пищевые продукты и строительные материалы для восстановления жилья.

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