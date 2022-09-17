В поселке остается проживать 270 жителей.

Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области разрушено на 80%.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"В поселке остается проживать 270 жителей. Из-за постоянных обстрелов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины. Сейчас областная власть работает над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление", - отметил он. Видео дня

По словам Янушевича, вчера жителям Высокополья передали гуманитарную помощь – продукты питания и строительные материалы для восстановления жилья.

Как писал УНИАН, 5 сентября украинские военные опубликовали первое видео из освобожденного от российских оккупантов пгт Высокополье Херсонской области - ВСУ вошли в него накануне, 4 сентября.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

Как сообщал УНИАН, вчера в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

Как отметил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, после освобождения украинскими военными поселка Высокополье Херсонской области российские оккупанты активизировали воздушную разведку.

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