Силы противника существенно превышают численность наших защитников города.

Если Угледар Донецкой области будет под российской оккупацией, то противник будет пытаться дальше наступать на север и выравнивать линию фронта, а Силам обороны придется отходить и осуществлять оборону на низинах, что будет создавать трудности. Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Radio NV.

Он отметил, что Угледар находится в углу между Донецким и Запорожским фронтом, это возвышенность, которую длительное время удерживают украинские военные и это был хороший рубеж обороны, который давал возможность уничтожать большое количество техники противника.

"На восточном фланге враг пробился в Водяное, захватил две шахты - 1 и 3 и по короткой дуге выходит на восточные окраины Угледара. И на западной части российская бригада морской пехоты, танковая бригада как раз также по короткой дуге перешла реку Кашлагач и создает фланговые угрозы", - пояснил он.

Видео дня

По его словам, что если там посчитать бригады, то условно говоря 5 российских бригад против одной нашей 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Он добавил:

"Количественное преимущество сейчас на стороне противника и при этом у врага безлимит на личный состав, а у нас есть сложности с заменой, пополнением. И на стороне противника преимущество в КАБах".

Он утверджает, что наши войска отходят в последнюю очередь - под риском окружения. По его словам, сейчас враг создает определенные угрозы для Сил обороны, но обеспечение нашего подразделения сохраняется.

"Если Угледар будет под российской оккупацией, то противник будет пытаться дальше наступать на север и выравнивать линию фронта по участку Угледар - Курахово, Покровск. В целом нам придется отходить и осуществлять оборону на низинах и это будет создавать трудности. У противника появится возможность разблокировать железнодорожный коридор и усилить возможности логистического обеспечения своей южной группировки", - сказал Згурец.

Говоря о критической ситуации под Угледаром, эксперт отметил, что она имеет много причин - начиная с провалов с американской помощью определенное время, а также - задержка с мобилизацией, тактические ошибки. По его словам, захват Угледара это не критично, но мы должны готовиться к определенным ситуациям, что враг будет продвигаться как раз по этому участку Покровск-Селидово-Курахово.

Война в Украине - ситуация возле Угледара

Как сообщал УНИАН, соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула в коментраре "Суспільному" отметил, что ВСУ, вероятно, начали выходить из Угледара. Российская оккупация города - это лишь вопрос времени, ведь враг продолжает продвигаться на флангах от него.

Он отметил, что противник продолжает штурмовые действия с целью окружения группировки Сил обороны в городе. Враг штурмует район Новоукраинки, пытается выйти на трассу, которая идет с Богоявленки на Угледар. Также тяжелая ситуация у Водяного, где противник сумел продвинуться и захватил помещение шахты №3. Также мы фиксируем продвижение врага в самом городе. Уже есть видео с российскими штурмовиками в окрестностях Угледара. По прогнозам Микулы, россиянам понадобится от нескольких дней до нескольких недель на полный захват города.

Вас также могут заинтересовать новости: