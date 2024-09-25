Россияне применяют тактику окружения города, заставляя защитников отступать из Угледара.

ВСУ, вероятно, начали выходить из Угледара. Российская оккупация города - это лишь вопрос времени, ведь враг продолжает продвигаться на флангах от него. Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула.

"Противник продолжает штурмовые действия с целью окружения группировки Сил обороны в городе. Враг штурмует район Новоукраинки, пытается выйти на трассу, которая идет с Богоявленки на Угледар. Также тяжелая ситуация у Водяного, где противник сумел продвинуться и захватил помещение шахты №3. Также мы фиксируем продвижение врага в самом городе. Уже есть видео с российскими штурмовиками в окрестностях Угледара. Соответственно, надо понимать, что при такой динамике дальнейшая потеря города - лишь вопрос времени", - подчеркнул он.

Конкретные сроки оккупации остатков некогда цветущего города зависят от ряда факторов, но в целом все определят темпы продвижения россиян на флангах. По прогнозам Микулы, россиянам понадобится от нескольких дней до нескольких недель на полный захват города.

Видео дня

По мнению аналитика, после оккупации Угледара россияне могут двинуться на север - в направлении Курахово, чтобы окружить город с юга.

"С севера они Курахово будут обходить через Горняк, Украинск, то с юга будут окружать Курахово и пытаться спровоцировать отход Сил обороны из города. Потому что Курахово это важный город, логистический в том числе", - рассказал аналитик.

По словам начальника Донецкой областной администрации Вадима Филашкина, в Угледаре до сих пор остаются более сотни гражданских жителей, которые отказываются от эвакуации, несмотря на явную угрозу оккупации.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Волчанский агрегатный завод в Харьковской области зачистили от оккупантов. Во время соответствующей операции около двух десятков россиян украинские бойцы взяли в плен, несколько десятков - уничтожили. В общем, бой длился более недели.

Также мы рассказывали, что бригады полевых медиков ВСУ предпочитают работать ночью, эвакуируя раненых бойцов под покровом темноты. Все потому, что россияне пытаются целенаправленно убивать медиков, несмотря на запрет этого Женевскими конвенциями.

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