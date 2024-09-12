Министр отметил, что понимает аргументы тех, "кому необходимо контролировать температуру этого конфликта".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России, а ее стойкость - не бесконечна.

В интервью газете Le Monde, он ответил на вопрос, нужно ли разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.

"Все зависит от цели. Победить Украине, то есть восстановить контроль над международно признанными границами, или продержаться? Проблема со второй стратегией заключается в том, что способность Киева держаться не безгранична", - сказал министр.

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Сикорский отметил, что понимает аргументы тех, "кому необходимо контролировать температуру этого конфликта".

"Но меня беспокоит то, что нас постоянно спрашивают о "красных линиях" Владимира Путина и никогда о наших собственных. Польша - единственная страна в Евросоюзе, которая граничит и с Россией, и с Украиной. Я не вижу причин, по которым Украина не могла бы сбить бомбардировщики, запустившие эти ракеты, или нанести удар по авиабазам, с которых они были запущены. Мне кажется, это вполне законная военная цель", - отметил он.

Министр подтвердил, что Украина просит Польшу о том, чтобы она сбивала ракеты РФ.

"Согласно нашей Конституции, первая обязанность польской армии - защищать наши границы, что также относится к воздушному пространству. Когда ракета оказывается в пределах нашего воздушного пространства, я считаю, мы имеем право на самооборону", - пояснил дипломат.

Он убежден, что "этим ракетам в Польше абсолютно не место".

"Представьте себе реакцию общественного мнения, если бы российские ракеты приблизились к воздушному пространству Франции... А вспомните дебаты, когда китайский воздушный шар, оказавшийся безвредным, пролетел над США. А здесь речь идет о крылатых ракетах", - добавил Сикорский.

Снятие ограничений на удары по РФ

Как ранее сообщала газета The Guardian, Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. По данным источников издания, решение уже принято в британском правительстве. Сроки официального объявления неизвестны, премьер Великобритании не заявит об этом во время предстоящей встречи с Джо Байденом.

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