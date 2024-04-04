В условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты – действительно очень хорошие, отмечает глава государства.

На фронте удалось стабилизировать позиции украинских защитников, оккупанты уже не могут продвигаться. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ на заседании Ставки сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Был подробный отчет главкома – по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие", – отметил глава государства.

Он поблагодарил всех солдат и командиров, которые обеспечивают результат на поле боя. Также на Ставке, по словам Зеленского, был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко по конкретным действиям в должности, конкретной работе СВР.

Видео дня

Отдельно на Ставке также обсудили вопросы производства и поставки дронов и РЭБ на этот год.

"Был подробный отчет по контрактам, все максимально конкретно – никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки поставки. Действительно хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И в отношении дронов – всех видов – и РЭБ мы будем крепче", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, аналогичная задача поставлена по ракетной программе – все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору.

Президент также прокомментировал ситуацию с ударами врага по Харькову.

"Сегодня из-за удара "шахедов" по обычной жилой застройке, к сожалению, четыре человека погибли, из них трое – спасатели нашей ГСЧС Украины. Ребята прибыли на вызов после первого удара, и произошло второе попадание. Подлая российская тактика", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сейчас в коммуникации с рядом стран происходит поиск возможностей для защиты наших территорий от воздушных атак россиян.

"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову – именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южных регионов – это абсолютно насущная необходимость... Это абсолютно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений – нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами", – констатировал Зеленский.

Ситуация с поставками помощи Украине

На днях полковник эстонской армии Янно Мярк прокомментировал, как отражаются перебои с западной военной помощью Украине на способности ВСУ удерживать оборону против постоянного российского натиска. По его словам, на фоне дефицита артиллерийских снарядов и систем ПВО украинской армии, возможно, придется "сократить" линию фронта, оставив некоторые территории.

В то же время полковник эстонской армии достаточно критично настроен и в отношении возможностей агрессора. По его мнению, россиянам может не хватить ресурсов для начала нового весеннего наступления, о котором говорят в последнее время.

Вас также могут заинтересовать новости: