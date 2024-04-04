На фронте удалось стабилизировать позиции украинских защитников, оккупанты уже не могут продвигаться. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ на заседании Ставки сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Был подробный отчет главкома – по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие", – отметил глава государства.
Он поблагодарил всех солдат и командиров, которые обеспечивают результат на поле боя. Также на Ставке, по словам Зеленского, был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко по конкретным действиям в должности, конкретной работе СВР.
Отдельно на Ставке также обсудили вопросы производства и поставки дронов и РЭБ на этот год.
"Был подробный отчет по контрактам, все максимально конкретно – никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки поставки. Действительно хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И в отношении дронов – всех видов – и РЭБ мы будем крепче", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, аналогичная задача поставлена по ракетной программе – все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору.
Президент также прокомментировал ситуацию с ударами врага по Харькову.
"Сегодня из-за удара "шахедов" по обычной жилой застройке, к сожалению, четыре человека погибли, из них трое – спасатели нашей ГСЧС Украины. Ребята прибыли на вызов после первого удара, и произошло второе попадание. Подлая российская тактика", – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что сейчас в коммуникации с рядом стран происходит поиск возможностей для защиты наших территорий от воздушных атак россиян.
"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову – именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южных регионов – это абсолютно насущная необходимость... Это абсолютно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений – нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами", – констатировал Зеленский.
Ситуация с поставками помощи Украине
На днях полковник эстонской армии Янно Мярк прокомментировал, как отражаются перебои с западной военной помощью Украине на способности ВСУ удерживать оборону против постоянного российского натиска. По его словам, на фоне дефицита артиллерийских снарядов и систем ПВО украинской армии, возможно, придется "сократить" линию фронта, оставив некоторые территории.
В то же время полковник эстонской армии достаточно критично настроен и в отношении возможностей агрессора. По его мнению, россиянам может не хватить ресурсов для начала нового весеннего наступления, о котором говорят в последнее время.
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