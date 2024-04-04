В целом враг нанес за эти сутки 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня на фронте состоялось 57 боевых столкновений, две трети из которых - на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Такие данные содержатся в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Так, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск", - отмечает Генштаб.

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На Лиманском направлении нашими воинами отбито 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области. Там враг при поддержке авиации также пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, совершил 3 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - информирует Генштаб.

Сообщается, что в целом враг нанес за эти сутки 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

При этом, подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским системам, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствам ПВО противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Офицер Легиона Свободы Сергей Воронов вчера прокомментировал ситуацию на Новопавловском направлении, отметив, что ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, что в Донецкой области. Сейчас там продолжается оборона, а иногда и контрнаступление.

Он отметил, что сейчас Новопавловское направление является одним из самых ожесточенных на фронте, ведь армия РФ постоянно без остановок штурмует несколько населенных пунктов. Это касается Новомихайловки, Георгиевки, которая стоит фактически на пути в сторону Курахово. Также это Невельское, Красногоровка, которые штурмуют с юга. Так же без остановки круглосуточно россияне проводят штурмовые действия возле Первомайского.

Также Воронов сказал, что населенные пункты фактически "стерты до основания".

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