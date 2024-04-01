Россия пользуется моментом, пока Украина испытывает острую нехватку вооружений.

Из-за перебоев с западной военной помощью Украине сложно держать оборону против постоянного российского натиска. На фоне дефицита артиллерийских снарядов и систем ПВО украинской армии, возможно, придется "сократить" линию фронта, оставив некоторые территории, заявил в интервью ERR полковник эстонской армии Янно Мярк.

По его словам, у ВСУ сложилась критическая ситуация с противовоздушной обороной и артиллерийскими снарядами, и агрессор это знает. В частности украинская армия не может насытить фронт достаточным количеством ПВО, поскольку эти системы сейчас прикрывают украинские города.

"Россия, безусловно, пытается воспользоваться некоторым застоем или неопределенностью относительно западной военной помощи. РФ активизирует нанесение авиаударов и атаки беспилотников, чтобы поколебать желание Запада помочь Украине", — сказал полковник.

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Мярк выразил мнение, что Украине сложно удерживать нынешнюю линию фронта с имеющимися ресурсами, поэтому протяженность фронта, вероятно, придется сократить, если военные поставки из США не увеличатся.

В то же время полковник эстонской армии довольно критично настроен и относительно возможностей агрессора. По его словам, россиянам может не хватить ресурсов для начала нового весеннего наступления, о котором говорят последнее время.

"Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно", — сказал военный.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска уже зашли на высоты к востоку от Часового Яра, и ситуация там достаточно тяжелая. Аналитик проекта DeepState подчеркнул, что Часов Яр имеет стратегическое значение, поскольку стоит на господствующих высотах.

Также мы рассказывали, что российская армия предприняла самый масштабный танковый штурм за все время войны. Он состоялся к западу от Авдеевки в минувшую субботу и обернулся полным провалом для агрессора.

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