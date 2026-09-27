К чему приведет участие КНДР в войне на стороне РФ: Буданов выступил с предупреждением

По его словам, это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям.

Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока есть время. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce.

"Давно известно, что, помимо поставок оружия и материалов в Россию, Северная Корея отправляет свои войска непосредственно воевать против Украины. Параллельно сама Северная Корея совершенствует своё вооружение на основе опыта боевых действий в Украине. Она также принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых – российского производства", – сказал он.

В частности, по словам Буданова, в Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования, и это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе.

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"А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего – чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе. Кстати, совсем недавно произошел еще один инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям", – подчеркнул глава ОП.

Новые наработки и тактики КНДР

Как сообщал УНИАН, Северная Корея начала отрабатывать атаки, сочетающие беспилотные системы и обычное оружие, перенимая тактику, которую уже применяют в войне РФ против Украины и на Ближнем Востоке. Такая тактика может создать проблемы для систем противовоздушной обороны США и их союзников.

В этом месяце КНДР впервые провела соответствующие учения. Для уничтожения цели были задействованы беспилотники, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, реактивные снаряды, а также дальнобойная артиллерия.

В государственных СМИ заявили, что учения были направлены на отработку взаимодействия различных систем вооружения с помощью "концентрированного огня", способного уничтожить "вооруженные силы противника организационно и структурно".

Уже 20 сентября Пхеньян заявил о запуске двух якобы гиперзвуковых ракет. Такие ракеты предназначены для полёта со скоростью, как минимум, в пять раз превышающей скорость звука. Благодаря высокой скорости и способности менять направление полёта они могут затруднять работу систем противовоздушной обороны.

За испытаниями этих ракет лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. После этого он заявил, что ракеты представляют собой "ультрасовременную" технологию.

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