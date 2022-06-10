Президент подчеркнул, что Украина воюет за свое будущее, а Россия - за чужое прошлое.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия имеет фобию свободы и хочет стереть все ассоциации об Украине, кроме войны.

Об этом он сказал в своем обращении к студенческой молодежи ведущих университетов Великобритании, которое опубликовано на сайте главы государства.

Говоря о сущности войны, которую Россия ведет против Украины, президент отметил, что ее цель - "стереть нашу историю, стереть нашу государственность, нашу идентичность, отрицать наше существование как таковое".

"Сказать, что нас не было никогда. Что мы - искусственно созданный народ, словно мы не люди, а сорт растений или вид животных. Обесценить нашу культуру, принизить наш язык, зачеркнуть наше искусство. Наших музыкантов, писателей, философов, ученых, конструкторов, изобретателей, всех великих правителей и всех великих воинов Киевской Руси, Запорожской Сечи, которые были, которые есть и которые будут", - сказал Зеленский.

Он добавил, что цель России - "стереть все ассоциации об Украине, кроме войны". "Украина без прошлого, без светлых моментов настоящего, а значит, без права на будущее", - отметил президент.

Относительно того, почему Россия делает это, он сказал: "Потому что имеет глобальную фобию на государственном уровне. Это фобия свободы. Для них это незнакомая, неведомая, а потому очень пугающая сила. Даже если свобода не в их, а в соседней стране. Свобода рядом. Для РФ это опасно близко. Она хочет это уничтожить. Но она проиграет. Мы воюем за свое будущее, они - за чужое прошлое".

Зеленский добавил, что время таких стран и правителей прошло.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что за время войны Россия нарушила около 400 международных договоров.