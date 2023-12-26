В частности, в полдень по Никольскому Херсонской области было зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов".

Российские оккупанты атаковали Харьковскую и Херсонскую области, в результате чего погибли три человека.

Как сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, ночью, около 02:30, российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины Купянского района. В результате одного из попаданий произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составляла около 120 кв. м.

"Во время пожаротушения обнаружено тело погибшего мужчины. Уже в 03:08 огонь удалось локализовать. Окончательная ликвидация состоялась в 08:40", - говорится в сообщении.

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Кроме того, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что оккупационные войска атаковали Херсонщину.

"В полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов. Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины", - отметил он.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. "Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек", - сообщил глава ОВА.

Российские обстрелы - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее российские войска обстреляли пограничное село в Черниговской области во время раздачи хлеба. Захватчики атаковали гражданских людей с дрона.

В результате удара люди не пострадали, но обломками был поврежден легковой автомобиль с хлебом.

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