В этом месяце на юге только четыре ночи обошлись без ударов беспилотников.

Российские захватчики значительно активизировали дроны атаки на Николаевскую область.

Об этом во время брифинга рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. "Почти каждую ночь в течение декабря оккупанты наносили дроновые атаки в нашей зоне ответственности – это Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, часть Днепропетровской (Криворожский район) и часть Кировоградщины. Итак, самая мощная дроновая атака была 14 декабря, когда подразделениями украинской ПВО было уничтожено 39 беспилотников. Всего за декабрь мы насчитали более 270 дронов, которые были запущены по югу", - сказала спикер.

Она подчеркнула, что по состоянию на сегодня, 26 декабря, только четыре ночи были без дроновых атак. По словам Гуменюк, также характерным признаком декабря стало повышенное активное использование врагом FPV-дронов.

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"На некоторых участках они начинают заменять артиллерию врага, которую мы уничтожаем выбиваем и наносим удары по огненным позициям", - подчеркнула военная.

По ее данным, в декабре было 112 ударов FPV-дронами в зоне ответственности Сил обороны юга. Также параллельно действует комплекс беспилотных летательных аппаратов противника, к которым захватчики крепят осколочные боеприпасы – более 220 таких боеприпасов было сброшено на населенные пункты Херсонщины. Особенно от таких ударов страдает правобережье.

"Последние две недели враг активизировал эту деятельность и на берегу Днепро-Бугского лимана – берегу противоположном оккупированной Кинбурнской косе. Поэтому к населению этих регионов обращаемся - могут быть сбросы таких боеприпасов и это очень опасно. За этот месяц было несколько поражений непосредственно таким образом - осколочными гранатами - именно мирных жителей, когда они находились во дворах своих домов или рядом с магазинами", - говорит спикер.

Она добавила, что FPV-дронами были несколько раз поражены машины полиции, что свидетельствует: враг сознательно отслеживает специализированную технику, в том числе – "скорых".

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По словам начальника Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Натали Гуменюк, за декабрь на юге в течение месяца уничтожено пять вражеских самолетов: первый - 5 декабря у острова Змеиный, три – за последнюю неделю. Вывод из строя самолетов противника важен, в частности, из-за того, что он очень активно применял тактическую авиацию. Это касается направления зоны боевого столкновения, где враг осуществляет сбросы управляемых авиабомб по населенным пунктам Правобережья, а позже начал бомбардировку плацдарма ВСУ на Левобережье.

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