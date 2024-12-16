Российские оккупанты продвигаются в нескольких районах Донецкой области.

Украинские Силы обороны восстановили позиции возле Колесниковки на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В то же время российские оккупанты продвигаются в нескольких районах Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре", - говорится в сообщении.

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Напомним, село Новый Комар, расположенное на дороге, ведущей в Великую Новоселку, россияне уже захватывали в начале декабря, но вскоре, по сообщениям украинской стороны, были выбиты оттуда.

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В населенном пункте Успеновка на Покровском направлении, по неофициальным данным, ситуация очень тяжелая. Там затруднена логистика, что означает оперативное окружение. Также сообщалось, что россияне вывесили триколор на здании городского совета в Курахово Донецкой области. Враг продолжает продвигаться вглубь населенного пункта.

В то же время в DeepState сообщали, что ВСУ отбросили оккупантов возле Песчаного на Покровском направлении. На этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой - враг откатился к посадкам возле Шевченко.

Также представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что россияне могут привлечь солдат из Северной Кореи к боям на востоке Украины.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что, учитывая ситуацию на фронте, Украине для окончания войны придется пойти на потерю некоторых территорий.

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