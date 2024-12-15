В Братиславе призвали Киев и Москву к переговорам.

Чтобы закончить войну с РФ, Украине придется пойти на потерю некоторых территорий. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

По словам политика, на такое мнение его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории.

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины", - заявил он.

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При этом Пеллегрини призвал Киев и Москву как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Перспективы мира в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях венгерский премьер Виктор Орбан озвучил идею о режиме прекращения огня в Украине на время рождественских праздников. При этом венгерский лидер утверждал, что украинское руководство якобы отвергло эту идею.

В Офисе президента Украины отрицали, что Будапешт обсуждал с Украиной возможность "рождественского перемирия".

Комментируя предложение Орбана, представитель команды Дональда Трампа Майк Волц заявил, что прекращение огня может стать шагом к заключению полноценного мира в Украине.

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