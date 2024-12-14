Сообщается, что на этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой.

Силы обороны отбросили врага возле Песчаного, что в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

"За постоянными продвижениями врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, которые делает пехота Сил Обороны ежедневно. Возле Песчаного кацап начал выдвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что на это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко", - рассказали аналитики.

По информации DeepState, приблизительные силы обеих сторон были равны. Встречный бой состоялся с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия.

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"Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко. Хороших новостей становится меньше, поэтому цените то, что есть. И помните, что маленькая посадка на карте это не только о квадратных километрах", - добавили аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты вывесили российский флаг на здании городского совета Курахово. По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала бросать в штурмы северокорейских солдат. По его словам, пока их используют в операциях пока только в районах Курской области.

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