Последние дни ВСУ осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.

Силы обороны выбили российских оккупантов южнее Глушковки на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Враг выбит из Колесниковского леса. Силам Обороны Украины удалось выбить противника южнее Глушковки и закрепиться. Эту информацию также заявил командир БпАК "Ахиллес", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в лес.

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Как сообщал УНИАН, вчера DeepState заявил, что российские оккупанты продвинулись в районе Двуречной и Лозовой на Харьковщине. В то же время Силы обороны Украины отбросили противника возле Песчаного Донецкой области.

В то же время военный обозреватель Денис Попович рассказал, что в населенном пункте Успеновка на Покровском направлении, по неофициальным данным, ситуация очень сложная. По его словам, на этом направлении затруднена логистика, что означает оперативное окружение.

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