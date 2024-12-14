По словам аналитиков, противник продолжает продвигаться в глубину Курахово.

В Донецкой области оккупанты вывесили российский флаг на здании городского совета Курахово. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Кацапская тряпка на здании городского совета Курахово. Несмотря на "официальную полосу" ОСУВа, враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города", - отметили в сообщении.

По информации аналитиков, на видео, которое опубликовали россияне, видно, как они бегают мимо домов, снимают украинскую символику и взяли четырех воинов Сил обороны в плен.

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Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что гарнизон Сил обороны Украины в Макаровке Донецкой области рискует попасть в окружение. По словам украинских военных, 13 декабря враг перешел реку и пытался закрепиться западнее Сторожевого.

"Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя, с целью выйти на Нескучное. Таким образом кацапы полностью отрежут наши силы в Макаровке", - отметили в DeepState.

В то же время Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" заявила, что российские оккупанты улучшили тактическое положение под Покровском. Как стало известно, в результате изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного.

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