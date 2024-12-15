По его словам, есть не официальные свидетельства, которые указывают на то, что ситуация там очень тяжелая.

В населенном пункте Успеновка на Погровском направлении, по неофициальным данным, ситуация очень сложная. Там затруднена логистика, что означает оперативное окружение.

Об этом в эфире Громадського радио сказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что есть два разных толкования ситуации. Первое, как отметил Попович, это данные Генштаба, в которых говорится о проведении контрмер.

"Заострять внимание на ухудшении ситуации, или говорить что-то такое, чтобы побудить врага к тому, чтобы это ухудшение произошло, то это играть в пользу врага", - пояснил обозреватель.

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Второе, по его словам, это не официальные свидетельства, которые указывают на то, что ситуация там очень тяжелая.

"Если опираться на неофициальные данные, то ситуация тяжелая. По крайней мере, очень затруднена логистика, что означает в принципе оперативное окружение. Эта ситуация была на вчера", - детализировал аналитик.

По словам Поповича, об оперативном окружении говорили: "Это ситуация, когда логистика затруднена, трудно доставлять все необходимое, чтобы вести боевые действия и трудно держать позиции", - пояснил он.

"Там кишка образовалась и они там со всех сторон. Фактически в сером они находятся. Продолжаются боевые действия в малом радиусе окружения. Если удастся врагу замкнуть, будет физическое окружение. Тогда только деблокада наших подразделений и попытка их оттуда вытащить", - сказал Попович.

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