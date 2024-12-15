На Покровском направлении враг понес существенные потери.

Завершился 1025-й день полномасштабной войны РФ против Украины. С начала суток, 14 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 276 боевых столкновений.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в своей сводке о ситуации на передовой. Наибольшее количество атак со стороны оккупантов было зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях и в Курской области РФ.

Так, на Северском направлении защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. По состоянию на 22:00 еще продолжались 39 боестолкновений.

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На Покровском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новоеленовка.

"Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию", – пишут в Генштабе.

За сутки на том направлении россияне понесли значительные потери – обезврежено более 400 вражеских военных, из них 160 – безвозвратно. Также было уничтожено одну боевую бронированную машину, 7 единиц автомобильной техники и три мотоцикла. К тому же поврежден один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль россиян.

Между тем на Кураховском направлении вражеские войска пытаются прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. На момент публикации сводки 34 боестолкновения были завершены, восемь – еще продолжались. На том направлении безвозвратные потери врага составили 33 оккупанта.

На Времевском направлении российские оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.

На Харьковском направлении противник один раз напрасно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Три вражеские атаки были остановлены на Купянском направлении, где россияне проводили наступательные действия в районе Лозовой.

Кроме того, 15 раз российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников на Лиманском направлении. На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков.

"Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении возле населенного пункта Торецк. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. К тому же враг нанес авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка. [...] На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов осуществил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки", – говорится в сводке.

Бои продолжаются и на территории Курской области РФ. На том направлении с начала суток состоялось 55 боестолкновений, 25 по состоянию на 22:00 еще продолжались.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной и Лозовой в Харьковской области. Отмечалось, что плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм в Двуречной".

Тем временем Силы обороны отбросили войска РФ у Песчаного на Покровском направлении – на этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой.

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