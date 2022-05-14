По его словам, в течение последней недели на фронте началась кульминация. Особенно это заметно в Харьковской и Херсонской областях.

Вооруженные силы Украины оттеснили армию РФ к границе в Харьковской области, тем самым перерезав одну из основных линий снабжения русских сил в Изюме.

Таким образом, в российско-украинской войне приближается переломный момент, убежденный британский эксперт, научный сотрудник Королевского колледжа по изучению войны Майк Мартин.

По словам эксперта, в течение последней недели на фронте началась кульминация: русские силы перешли от наступления к обороне, и наоборот, – ВСУ перешли от обороны к наступлению.

"Эта тенденция особенно заметна в двух областях: Харьковской и Херсонской. В частности, в последней украинцы оттеснили противника обратно в город, что усложнит запланированную Россией аннексию региона", - подчеркнул Мартин.

По словам Мартина, на Харьковщине ВСУ почти вытеснили российские войска из артиллерийской зоны досягаемости города, а в одном месте – даже на расстояние 2-3 км от международной границы. Именно это "выступление" позволяет им перерезать одну из основных линий снабжения, идущих из России к ее силам в Изюме.

"Чем дольше длится война, тем лучше для Украины, а не для России. Моральный дух украинцев высок. Поставки с Запада увеличиваются, и ВСУ идут в наступление", – констатировал Мартин.

А вот наступление армии РФ низкое, считает эксперт. Причем в некоторых местах и вовсе разрушается – поставки становятся ограниченными. Скорее всего, в армии РФ, вероятно, закончились высокоточные боеприпасы, а санкции все больше будут ограничивать способность РФ производить новое оружие.

"Думаю, теперь, когда мы увидели кульминацию российских действий, мы также увидим смелость украинцев на поле боя – окружение, удары по командным пунктам и т.д.", – предположил Мартин.

Страх, паника, которые можно будет наблюдать в оккупантов, могут сыграть на руку украинцам, например, легко перерезать прибрежный связь, россияне создали между Донбассом и Крымом, считает Мартин.

"Поэтому, если украинцы умелые, они должны сосредоточиться на создании страха и паники среди российских войск. Таким образом они, вероятно, повлекут за собой полный крах среди них", – отметил военный эксперт.

Война в Украине: обновленные данные

ВСУ успешно контратаковали под Харьковом, в результате чего русским пришлось оставлять разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее враг не покидает намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В указанных направлениях ведутся активные и ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

Сегодня также стало известно, что украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области.

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