На направлении Спорное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

Русские оккупанты пытались продвинуться на направлениях Лисичанский НПЗ-Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. Враг проводил штурм и наступательные действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григоровки. Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное-Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементьевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпаново.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Долины, Бражковки, Норцовки, Дубравного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у России бездонный запас боеприпасов, но большие проблемы с ракетами. Как отметил эксперт, на сегодня производство "Калибров" практически остановлено.

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