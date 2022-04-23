ВСУ уничтожили двух генералов РФ, еще один - в критическом состоянии / фото REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.

Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.

В разведке отметили, что уточняют персональные данные и продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.

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Как сообщал УНИАН, ранее об этой операции рассказывал советник главы ОП Алексей Арестович. 

"Из приятных новостей: мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их не известна, но взрывалось громко", - рассказал он.

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