В разведке отметили, что уничтоженный пункт оккупанты разместили на незначительном расстоянии от линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.

Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.

В разведке отметили, что уточняют персональные данные и продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.

Как сообщал УНИАН, ранее об этой операции рассказывал советник главы ОП Алексей Арестович.

"Из приятных новостей: мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их не известна, но взрывалось громко", - рассказал он.

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