Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.
Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.
В разведке отметили, что уточняют персональные данные и продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.
Как сообщал УНИАН, ранее об этой операции рассказывал советник главы ОП Алексей Арестович.
"Из приятных новостей: мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их не известна, но взрывалось громко", - рассказал он.