Украинские военные накрыли огнем передовой командный пункт оккупантов.

Вооруженные силы Украины провели успешную операцию в Херсонской области, уничтожив полсотни офицеров РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.

"Из приятных новостей: мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но взрывалось громко", - рассказал он.

Арестович также признал, что оккупантам за сутки удалось продвигуться на "пару километров" на запорожском направлении, а также на изюмском.

"Тут вопрос: они продвинулись, потому что наших победили, или потому что наши отошли и дали им зайти? Это все километровые продвижения, которые не соответствуют ни духу, ни букве заявленных целей "операции" и тем более пятого-шестого дня ее развития", - говорит представитель ОП.

Ранее сегодня Россия публично заявила, что во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

На это уже отреагировали в Офисе президента.

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