15 июня на востоке страны украинские защитники ликвидировали 34 российских оккупанта.
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Схид" украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
"15 июня наши воины уничтожили: личного состава – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артиллерийских систем – 3, АТТ – 2, склад с б/п – 2", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины ударили по штабу оккупантов на Харьковском направлении. Внутри находился высший офицерский состав - полковники и генералы.
Львовские десантники отметились очередным рекордом по уничтожению оккупантов за день. Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ 13 июня взорвали 9 единиц техники и склад с боеприпасами врага. Удачно отработали артиллеристы и противотанковые подразделения.
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