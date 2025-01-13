Российские танки преимущественно превратились в артиллерию, стреляющую куда-то за горизонт, тогда как украинские танки до сих пор ходят в атаки.

Впервые с начала полномасштабной войны украинская армия получила преимущество над агрессором в применении танков. Об этом на страницах Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Акс.

Он приводит отрывки из публикации российского военного блогера, который анализирует тактику применения танков обеими сторонами.

"Наши танки могут работать только с закрытых огневых позиций. Работа прямой наводкой и сопровождение пехоты им недоступны", - пишет российский блогер.

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Главной причиной этого он называет очень эффективную работу украинских FPV-дронов: если россияне пытаются отправить танки в штурм, украинские дроноводы обычно сжигают их еще на подходе к линии огня.

"Противник достиг достаточной массовости и разнообразия своих дронов, отточил тактику их применения. Поэтому на тактическом направлении, где у противника есть хотя бы 2 роты ударных дронов (FPV) + 2 роты разведывательных БПЛА (это в дополнение к коптерам воинских частей), он наглухо закрывает возможность работы нашей бронетехники и танков. Танки и БМП/БТРы просто не доезжают до рубежа перехода в атаку - их гасят уже на 3-6 км от передка, в глубине наших порядков", - жалуется россиянин.

Зато украинские танки, хоть и страдают от российских дронов, все же имеют значительно больше свободы действий на линии соприкосновения. По словам блогера, российские дроны демонстрируют значительно более низкую эффективность, поскольку они более уязвимы к системам РЭБ. А таких беспилотников, которые работают на лучше защищенных частотах, или на оптоволокне, очень мало, поэтому их используют только на приоритетных направлениях.

"Противник имеет возможность применять свои танки не только с закрытых огневых позиций, но и для коротких обстрелов прямой наводкой на второстепенных направлениях. (...) Враг демонстрирует высокую адаптивность. И если ему и не хватает пехоты для удержания больших пространств, то по технологическим родам войск они все еще представляют серьезного соперника", - утверждает российский блогер.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ нанесли удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в оккупированном городе Новогродовка в Донецкой области. По данным Forbes, это существенно усложнило наступление оккупантов на Покровск.

Также мы рассказывали, что Путин, вероятно, планирует завершить операцию по окружению Покровска до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января. По мнению отставного генерала ВСУ Николая Маломужа, россияне могут попытаться прорваться через прилегающие районы Днепропетровской области, но у них недостаточно сил.

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