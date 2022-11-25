Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинским военным необходимо продолжать наступление и зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами на поле боя.
Как Уоллес рассказал изданию The Daily Beast, именно такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми он разговаривает почти каждую неделю.
"Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании, и высокое качество военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику движения в течение зимы", – объяснил британский министр.
По словам Уоллеса, украинские военные уже получили 300 тысяч комплектов зимней формы.
"У них есть 300 тысяч единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это важная необходимость для любого зимнего наступления", – подчеркнул он.
Война в Украине: роль Великобритании
Великобритания передала Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность пуска этих ракет вдвое больше, чем у Brimstone первого поколения, которые Украина получила ранее.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что его страна передаст Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.
Кроме того, 14 ноября министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли объявил о выделении 5 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
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