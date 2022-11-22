Дальность пуска этих ракет вдвое больше, чем у тех, которые Украина получила ранее.

Великобритания передала Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность пуска этих ракет вдвое больше, чем у Brimstone первого поколения, которые Украина получила ранее.

Как сообщают британская газета The Daily Telegraph и аналитический проект Ukraine Weapons Tracker, Украина получила модернизированные ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения. ВВС Великобритании запускают их с истребителей Tornado и Typhoon, а ВСУ используют грузовые машины как мобильные пусковые установки.

По данным британской газеты, стоимость одной Brimstone 2 - примерно 207 тысяч долларов. Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, а дальность запуска с наземных платформ - 12 км.

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Новый пакет помощи от Британии

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Это его первый визит в статусе премьер-министра. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь.

Кроме того, Сунак заверил, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, к пакету помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

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